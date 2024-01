Calcio: Monza contro l'Inter senza Di Gregorio

Il Monza attende l'Inter, sabato sera allo U-Power Stadium, con la sola certezza di dover fare a meno di Michele Di Gregorio. Il portiere dei brianzoli, infortunatosi in uno scontro di gioco a Frosinone nel turno precedente, starà lontano dai campi sino a febbraio.

Il suo posto tra i pali lo prenderà Alessandro Sorrentino, alle spalle di una difesa che dovrebbe ritrovare nel ruolo di pivot basso Pablo Marì. Accanto allo spagnolo, Luca Caldirola e uno degli ex della gara, Danilo D'Ambrosio. L'altro, Roberto Gagliardini, dopo le partite in posizione arretrata si riprende il posto a centrocampo, accanto a Matteo Pessina. Ancora trasloco forzato in fascia sinistra per Patrick Ciurria, con Pedro Pereira in vantaggio su Samuele Birindelli dall'altra parte. L'allenatore dei biancorossi, Raffaele Palladino, nei giorni scorsi ha perso Josè Machin per la convocazione in Coppa d'Africa ma sa di poter disporre a gara in corso del talento di Valentin Carboni, di proprietà nerazzurra. Eppure in avvio il tecnico del Monza dovrebbe affidarsi all'usato sicuro di Andrea Colpani e Dany Mota Carvalho, nel tandem a ridosso di Lorenzo Colombo, terminale offensivo designato. Il neo acquisto Daniel Maldini - arrivato in settimana dall'Empoli - potrebbe vivere a gara in corsa il suo derby con i nerazzurri al debutto in biancorosso, lui che è di proprietà del Milan.



