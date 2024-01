Stalker in casa, agenti intervengono ma lei li aggredisce

Gli agenti della squadra volante della Questura sono arrivati nella sua abitazione, a Pavia, per difenderla dal compagno, già denunciato per stalking. Ma lei, invece di ringraziarli, li ha aggrediti: ha morsicato la mano a un poliziotto, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 25 giorni, e ne ha colpito con un pugno un altro, per il quale sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi.

La donna, 31 anni, è stata arrestata con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A chiedere l'intervento della polizia era stato un vicino di casa della donna, dopo aver notato la presenza del compagno della 31enne, un uomo di 39 anni che in seguito alla denuncia per stalking aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi.

Quando gli agenti hanno chiesto di poter controllare chi c'era in casa, la donna ha dato in escandescenze. Una volta riportata alla calma ha affermato di aver chiamato lei il compagno per chiedergli di portarle a casa delle medicine.

L'arresto della 31enne è stato convalidato dal Tribunale di Pavia, senza obbligo però di misure cautelari e con udienza rinviata al prossimo 25 marzo.



