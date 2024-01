Incendio in una casa nel Varesotto, morti cinque cani

Allarme per due grandi incendi nella notte in provincia di Varese. Il primo si è verificato a Luino intorno alle 22 in un'abitazione di via Bonga. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco la casa ha subito danni pesanti.

Al suo interno un uomo di 72 anni che ha riportato diverse ustioni e dopo essere stato soccorso sul posto è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri di Luino.

L'uomo viveva con cinque cani che, una volta domato l'incendio, sono stati ritrovati morti all'interno dell'abitazione.

Un altro incendio, questa volta a Varano Borghi, ha visto impegnati nella notte i vigili del fuoco. La casa, composta da tre appartamenti, è andata in gran parte distrutta. Le famiglie presenti sono state evacuate e non ci sono stati feriti, solo ingenti danni materiali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un'autobotte e un'autoscala.

Per entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per capire le cause dagli incendi.



