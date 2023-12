Due rapine con aggressione di gruppo a Milano, quattro arresti

Due rapine con aggressione di gruppo nella notte a Milano, una dopo l'altra, in piazzale Dateo e poi in via Fiamma. Verso le 2.30 circa 7-8 persone si sono avvicinate e hanno accerchiato due 19enni italiani colpendoli con spintoni e pugni e rubando loro i borselli.

Dieci minuti dopo, con le stesse modalità, a essere derubati sono stati due ragazzi di 23 e 24 anni, rapinati di portafoglio e telefono. Tutte le vittime, nonostante le aggressioni, non hanno richiesto l'intervento del 118.

Gli agenti sono riusciti poi a bloccare e ad arrestare quattro giovani coinvolti, tutti egiziani, di cui un maggiorenne di 23 anni, condotto a San Vittore, e tre minorenni (due di 17 e uno di 16), portati al Cpa del Beccaria, recuperando soltanto una parte della refurtiva.



