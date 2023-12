Fa il sindaco nel Bresciano ma ora vive a Dubai

Sindaco di un paese della Bassa bresciana collegato però da Dubai dove ha deciso di trasferirsi.

È la storia di Stefano Tramonti primo cittadino di Carpenedolo che avrebbe deciso di trasferirsi a Dubai con la famiglia quando alla fine del suo mandato mancano pochi mesi. Il Comune bresciano andrà al voto in primavera.

In quota Forza Italia, Tramonti le ultime riunioni di giunta le ha fatte via Internet collegato da Dubai e questo ha fatto sollevare qualche critica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA