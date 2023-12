Bici rubate in vendita online nel Milanese, un denunciato

Immagazzinava in alcuni box le bici rubate per poi rivenderle online, per questo il titolare di un'impresa di vendita online con sede nel comune di Cormano, nel Milanese, è stato denunciato per ricettazione.

L'indagine condotta dal Nucleo bici rubate della Polizia locale di Milano nasce dalla segnalazione di un cittadino che aveva denunciato il furto della propria bicicletta da corsa professionale a novembre.

Il proprietario l'aveva riconosciuta tra le foto degli annunci di vendita online di biciclette. Gli agenti hanno subito preso contatti con il venditore e una volta arrivati sul posto hanno perquisito alcuni box usati come officina, all'interno dei quali sono state ritrovate, e sequestrate, la bicicletta oggetto di furto e altre sei di dubbia provenienza per un totale di circa 10mila euro di valore.

Nei prossimi giorni, si legge in una nota, la bicicletta verrà restituita al proprietario e verranno avviati gli accertamenti necessari per reperire i titolari degli altri veicoli.



