Ritrovato in Texas dopo 7 anni: sua mamma, 'sono rinata'

"Rasserenata? Sono rinata": è quanto ha raccontato all'ANSA Anna Maiorano, madre di Roberto Coppola, che non dava notizia di sè da oltre sette anni ed è stato ritrovato in Texas dalla Poliziia.

"Sono stati anni in cui alternavo la rassegnazione alla speranza e l'ho avuta vinta - spiega - Le motivazioni per cui per tutto questo tempo non si è fatto sentire me le spiegherà quando ci vedremo. Ora sono solo felice che stia bene". Roberto Coppola era a Calgary, in Canada, l'ultima volta che aveva avuto contatti con la madre.

Poi più nulla fino al ritrovamento in Texas, grazie alle ricerche della Polizia diramate a lvello internazionale.



