Inaugurati 6 nuovi alloggi in cohousing per i fragili in Brianza

Sei nuovi appartamenti in co-housing per soggetti fragili della Fondazione As.Fra-Adele Bonolis, sono stati inaugurati oggi all'interno della residenza 'Casa San Paolo' di Vedano al Lambro (Monza), che già ospita 5 persone. Le nuove unità abitative - una da 4 posti, 3 da 1 e 2 unità da 2, per un totale di 11 posti, oltre ai 5 già esistenti - andranno a persone con fragilità psicologica e psichiatrica, che stanno seguendo percorsi riabilitativi finalizzati all'autonomia.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Fondazione Adele Bonolis Alessandro Pirola, e l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

"Quella di oggi è una data storica per noi - ha dichiarato Pirola - con il nuovo anno gli appartamenti apriranno ufficialmente a nuovi ospiti. L'obiettivo della Fondazione è di curare i suoi pazienti - ha aggiunto - per fare in modo che, migliorando le loro condizioni, possano inserirsi nel mondo del lavoro, la condizione di base di re-ingaggio del malato nella società".

"Sono qui per dire che è più bello fare il bene che il male, essere insieme che da soli - ha commentato l'arcivescovo - curarsi gli uni degli altri che chiudersi in casa e abbandonare al proprio destino chi magari soffre di fragilità che ci fanno un po' paura".



