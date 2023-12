Varese, mercato immobiliare ancora in fermento

Nonostante una certa tensione sul mercato a causa dell'aumento dei tassi d'interesse, sul territorio provinciale di Varese le transazioni immobiliari si confermano in aumento. Lo sguardo sul settore varesino, quale emerge dall'ultima edizione della "Rilevazione Prezzi Immobili" curata da Camera di Commercio, restituisce una certa vivacità con prezzi in ripresa. Così, il Numero di Transazioni Normalizzate, indice che esprime l'andamento delle compravendite, nel 2022 (ultimi dati definitivi disponibili) ha toccato quota 13.783, in crescita rispetto alla precedente rilevazione, quando si era attestato a 13.019.

È questo il quadro che emerge dall'ultima edizione di un volume, quale appunto la "Rilevazione Prezzi Immobili", che offre uno sguardo sui valori medi delle abitazioni nei 136 Comuni della provincia di Varese. Una pubblicazione che è il frutto dell'analisi compiuta da un'apposita commissione che, coordinata da Camera di Commercio, ha preso in considerazione le indicazioni degli oltre 200 operatori interpellati.

"Un volume che, ormai da tempo, funge da punto di riferimento molto qualificato per l'intero mercato - sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -. Tra le novità dell'edizione 2023, la pubblicazione di approfondimenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili-CER quali strumenti decisivi per la transizione verso un sistema sostenibile su tutti i versanti: da quello ambientale a quello sociale fino a quello economico. Si pensi ai benefici che le CER possono garantire anche ai condomini. L'auspicio, allora, è che sempre più strutture immobiliari si accostino a questo modello di gestione, non solo virtuoso ma pure vantaggioso per i conti condominiali". Il volume, distribuito in migliaia di copie, è disponibile nella tradizionale versione cartacea, da richiedere all'indirizzo mail: prezzi@va.camcom.it. È inoltre consultabile online sul sito www.prezzivarese.it/immobili, dove è ora disponibile anche un'applicazione che consente di navigare la mappa della provincia per selezionare la zona d'interesse e visionare immediatamente i relativi prezzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA