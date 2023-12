Kasa dei libri, l'ultimo incontro dell'anno dedicato a Montale

Si conclude il ciclo di appuntamenti intorno ai volumi e alle storie più significative della kollezione della Kasa dei libri di Milano. Nell'ultimo incontro, in programma il 14 dicembre alle 18, si parlerà di Eugenio Montale insieme a Marco Balzano.

"Siamo giunti al termine del ciclo di appuntamenti per festeggiare i 10 anni, 10 mesi e 10 giorni della Kasa dei Libri, che si è sviluppato intorno ai volumi più rappresentativi della kollezione e che meglio ne raccontano l'essenza di luogo aperto e di condivisione della cultura" afferma il 'padrone di Kasa', Andrea Kerbaker. "Una cavalcata attraverso edizioni uniche e particolari, collane che hanno fatto la storia dell'editoria italiana. Non lo abbiamo però fatto da soli: Gian Arturo Ferrari ci ha svelato tutto a proposito di Aldo Manuzio e della stampa a caratteri mobili, Federica Fracassi ci ha fatto ascoltare i versi della poetessa Premio Nobel Wislawa Szymborska, Luca Crovi e Gianni Biondillo ci hanno parlato di James Bond tra cinema e letteratura, Massimo De Luca ha ripercorso la storia del campione di calcio Gianni Rivera. E tanti altri ospiti sono venuti a festeggiare e discorrere del mondo del libro e delle sue contaminazioni".

Il titolo dell'ultimo incontro è 'Eugenio Montale e la poesia del '900'. "Fin dal principio della kollezione, di libri legati a Montale ne sono arrivati a bizzeffe, scovati per caso tra le bancarelle gremite di pagine in Piazza Diaz, come se fossero sempre stati lì in attesa di trovare una kasa, quella giusta, quella con la K. Così è stato anche per la prima edizione della raccolta Le Occasioni", racconta Kerbaker.

Per la serata, tra prime edizioni rare e rarissime, libri con dedica e traduzioni delle raccolte di poesia, dal francese all'inglese fino al macedone, gli animatori della Kasa hanno scelto di estrarre dallo scaffale proprio la prima edizione delle Occasioni, pubblicata da Einaudi nel 1939.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA