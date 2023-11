Calcio: Milan; Pioli, Camarda pronto a darci una mano

"Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. E' giovane, ma caratterialmente già maturo. E' felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà": così il tecnico del Milan Stefano Pioli parlando di Francesco Camarda, attaccante della Primavera rossonera di quindici anni che sarà convocato per la sfida contro la Fiorentina, vista l'emergenza per le assenze di Leao, infortunato, e Giroud, squalificato.



