I trapper Simba La Rue e Baby Gang condannati a 6 e 5 anni

Sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi i trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, ossia Baby Gang, nel processo milanese con rito abbreviato con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi. Lo ha deciso la settima penale di Milano che ha condannato anche altri sei giovani della loro "crew" a pene fino a 5 anni e 8 mesi.

"Siamo cresciuti con l'ingiustizia. Ora ci facciamo due risate", è il commento di Baby Gang in una storia sul suo profilo Instagram, che propone anche una foto in cui il trapper mostra il dito medio. In una storia pubblicata, invece, dall'amico Simba La Rue, si vede un'immagine del carcere milanese di San Vittore ripresa dall'interno di un'auto. Entrambi i trapper hanno milioni di follower sui social.

