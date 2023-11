Giovane rapinato e ferito sui Navigli a Milano, un arresto

Un 23enne che stava rincasando in monopattino elettrico, la scorsa notte, a Milano, è stato aggredito da 4 giovani che gli hanno rapinato il mezzo e il borsello. Le sue condizioni non sono gravi a parte una estesa ferita al cuoio capelluto.

Il giovane, avvicinato poco dopo le 2 sull'alzaia del Naviglio Grande, ha reagito all'aggressione, riuscendo ad evitare alcune coltellate ma non una bottigliata alla testa. È comunque riuscito a riprendersi il borsello con il telefonino e a inseguire uno dei 4, quello scappato in monopattino, chiamando contemporaneamente la Polizia, che lo ha bloccato e arrestato in via Conchetta. Si tratta di un 29enne marocchino con precedenti e irregolare, con un coltello ancora in tasca. Gli altri tre, tra i quali quello che ha sferrato la bottigliata, sono fuggiti.

Il 23enne aggredito è stato trasportato all'ospedale Policlinico in codice giallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA