Talento di attori disabili in 'Questa è una storia che continua'

Presentare la realtà per quella che è con attenzione alle difficoltà delle persone, valorizzandone le qualità: è, in sintesi, l'obiettivo di "Questa è una storia che continua" rassegna di 10 film internazionali, in cui gli attori sono disabili, organizzata da martedì 10 a giovedì 12 ottobre a Bergamo per dare continuità all'attività artistica del Festival del Cinema Nuovo che da più di vent'anni, ogni biennio, propone opere interpretate appunto da persone diversamente abili.

Le pellicole, quasi tutte inedite per l'Italia, saranno proiettate il 10 e l'11 ottobre, nel pomeriggio all'auditorium Lab 80 e alla sera al Cinema Conca Verde. Due sono italiane, mentre le altre provengono da Grecia, Ungheria, Olanda, Polonia, Brasile, Iran, Canada (tutte sono sottotitolate in italiano per facilitarne la fruizione). Il Festival è un'iniziativa dell'associazione di Promozione sociale Romeo Della Bella e di Mediafriends in partnership con Fondazione Allianz Umana Mente, che nell'occasione può contare anche sul sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca.

La sera del 12, a conclusione delle tre giornate, verrà proposto, nella sala dell'auditorium, 'Campioni' diretto da Danny Byers. Un convegno dal titolo "La disabilità è un film" si terrà invece nel pomeriggio all'auditorium: interverranno Marcella Messina, assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo; i docenti Serenella Besio e Adriano d'Aloia, la giornalista Mina Palmieri, i registi Andrea Caccia e Antonio Palese, Mirko Pajè direttore artistico del Festival e direttore creativo Mediaset e Luigi Colombo vicepresidente Aps Romeo Della Bella.

Il Festival del Cinema Nuovo l'autunno scorso ha registrato la partecipazione di 215 film, 9 dei quali erano stati premiati durante la serata finale al Teatro Donizetti alla presenza di oltre 1.000 spettatori.



