Pavia, 14enne picchiato e preso a sassate da un branco di adolescenti

Uno studente di 14 anni è stato picchiato da un gruppo di adolescenti nel centro storico di Pavia, tra Strada Nuova e il Ponte Coperto, riportando un trauma cranico e finendo in ospedale. Il giovane, che frequenta la prima superiore in un istituto di Pavia, è stato colpito anche con sassi. Il padre, un 55enne di origini egiziane che vive da tempo a Pavia con la famiglia, ha spiegato che da tempo suo figlio è vittima delle aggressioni del branco. Secondo i primi accertamenti, il gruppo che l'ha preso di mira sarebbe composto da minorenni tra i i 15 e i 16 anni.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine. Una volta arrivato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, i medici hanno diagnosticato al 14enne diverse ferite e contusioni, giudicandolo guaribile in 30 giorni.

Per ricostruire l'episodio e risalire ai responsabili, potrebbero essere utili le immagini delle telecamere posizionate nella zona.



