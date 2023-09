'Non adeguano lo stipendio', sciopero alla Honeywell

"Assorbono il superminimo individuale negli aumenti del contratto dei metalmeccanici non adeguando il salario": per questo motivo nella sede Honeywell di Cologno Monzese, al confine con Milano, i lavoratori scioperano nell'ambito di un'astensione nazionale. Dalle 8.30 alle 10.30 impiegati e tecnici incrociano le braccia con presidio all'ingresso principale in via Volta 16. Lo rende noto il Sial Cobas che insieme a Rsu e Fiom Cgil ha indetto la protesta. La multinazionale statunitense ha circa 250 dipendenti in Italia che si occupano di automazione e controllo della sicurezza ed antincendio di ospedali, aeroporti, grandi aziende e raffinerie.

I sindacati denunciano che "i superminimi individuali erogati ad aprile al raggiungimento di risultati stabiliti per l'anno precedente sono stati riassorbiti negli aumenti del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici". "Nei fatti lo stipendio è stato tagliato - sottolinea Angelo Pedrini del Sial Cobas -.

Oltretutto a fronte dell'inflazione il salario ha perso molto valore e quindi la scelta non è accettabile. L'assemblea ha perciò deciso lo sciopero ed altre azioni che verranno annunciate prossimamente".



