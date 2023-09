Alla Permanente di Milano la Via Crucis di Botero

Il museo della Permanente di Milano ospiterà il ciclo di opere della Via Crucis create da Fernando Botero ai suoi ottant'anni e poi donate al museo de Antioquia di Medellin in quella che appare la prima mostra dalla morte del maestro colombiano, deceduto lo scorso 15 settembre a 91 anni.

Dal 23 novembre al 4 febbraio, 'Botero. Via Crucis' espone quaranta opere fra oli e disegni preparatori per il ciclo della Via Crucis che Botero dipinse fra il 2010 e 2011 in vista delle celebrazioni pasquali di Medellin, la sua città natale, del 2012. Una serie di opere che mettono in luce il rapporto del pittore con la religione e l'Eterno, in cui traspare, a differenza di tanti altri suoi lavori, il dolore della tragedia, la pietas piuttosto che l'ironia.

Curata da Glocal Project e Ono arte e prodotta da Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams, l'esposizione segna l'apertura di un dialogo fra la Permanente e il museo colombiano.



