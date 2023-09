Atalanta: Gasperini, importante avere un passo spedito in casa

"In casa è importante ristabilire un passo molto spedito. Quando riavremo Scamacca, in casa ci saranno ancora più soluzioni". Così Gian Piero Gasperini, dopo il 2-0 dell'Atalanta sul Cagliari, con la Dea alla terza vittoria su tre a Bergamo, oltre a quella di Europa League col Rakow. "A Frosinone e Firenze abbiamo buttato via le partite prendendo gol senza parate del nostro portiere - spiega Gasperini -. Fuori casa la difesa è sollecitata in modo diverso e qualche amnesia può succedere".

Soddisfazione per la prestazione odierna, con qualche distinguo: "Il primo tempo è stato ottimo anche sul piano della qualità e delle idee, nel secondo invece siamo stati meno brillanti e abbiamo sofferto un po' prima di uscire nel finale con un 2-0 di ottima fattura - l'analisi del tecnico -. Lookman ha velocità palla al piede e negli inserimenti, De Ketelaere ci ha messo un giorno e mezzo a inserirsi nel gruppo. Lo dico sempre che Pasalic è un centravanti fantastico, mentre Muriel può essere di nuovo determinante, a patto che abbia entusiasmo, voglia e fiducia di poter fare una grande stagione.

Nell'Atalanta non si gioca per diritto". Infine, sull'avversario: "Il Cagliari l'ho visto molto gagliardo e fisico col Torino. Con l'Inter era molto difficile, con l'Udinese poteva anche vincere. Oggi obiettivamente abbiamo meritato noi. Però mi ha sorpreso per la qualità e la varietà della rosa: è una squadra molto camaleontica, sa cambiare faccia durante la partita".



