Sebastian Milano presenta la sua collezione Spring/Summer

Sebastian Milano, brand italiano di calzature di lusso, presenta la sua collezione Spring/Summer 2024 "Fem For All".

Il brand questa stagione ha trovato la sua musa in Grace Jones, modella e musicista camaleontica, scelta dal nuovo direttore del design, Dori Hazan, per la sua collezione di debutto con Sebastian Milano.

Il modello 'Muse' è stato presentato durante la Settimana della Moda di Milano come primo modello speciale, in edizione limitata, del marchio. "Nasce - spiega il marchio italiano - come omaggio al cappello Philip Treacy di Grace Jones scattato da Kevin Davies nel 1998 con l'intento di riflettere un senso di unicità e audacia. Questa versione della Jones sottolinea il suo essere una donna unica nel suo genere. A partire da 'Muse', Sebastian Milano introdurrà ogni stagione un modello speciale, con solo 99 paia in vendita, ognuna di esse numerata".

Sebastian Milano riprende poi il look fashion intrecciato di Grace Jones con la scarpa 'Eva'. "In questa famiglia - spiega il marchio italiano - si utilizzano catene metalliche rigide che assemblano l'intreccio e creano un netto contrasto tra il materiale utilizzato e la morbidezza che ne deriva. Questa è la versione di Jones forte, un po' mascolina, dura e potente". I modelli della famiglia portano tutti il nome di una dea: Minerva, Hera, Zina ed Eris.

'Fame' è invece la versione della donna spensierata, felice ed energica. "La famiglia Fame è strettamente legata al periodo della discoteca Studio 54 di Grace Jones e si caratterizza per alti tacchi che ne ricordano le notti di trasgressione". I modelli Fame si chiamano Evita, Lola e Ida.

Infine la versione 'U-La-La' mostra un lato elegante, di classe e raffinato del carattere della Jones. "È costruita per chi vuole sentirsi regina, pur mantenendo il proprio atteggiamento giocoso". I modelli della famiglia U-La-La si chiamano Aisha, Rania e Nura.



