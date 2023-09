Falsa notizia su Fedez e J-Ax, indagato citato in giudizio

Citazione diretta a giudizio da parte della procura di Milano per Leonardo Piastrella, 40 anni e residente a Narni, noto come Ermes Maiolica, accusato di diffamazione per avere diffuso sul web la falsa notizia di Fedez e J-Ax arrestati con 28 grammi di cocaina in via Montenapoleone.

Falsa notizia che risale al febbraio del 2017.

Piastrella è noto per essere stato al tempo attivo come autore di falsi scoop sul web.

La falsa notizia su Fedez e J-Ax aveva portato, nonostante le rapide scuse e la smentita, a denunciarlo per diffamazione. Dopo che a novembre 2022 il tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di archiviazione della procura e disposto l'imputazione coatta con la formulazione di un nuovo capo, in questi giorni Maiolica-Piastrella si è visto notificare la citazione diretta a giudizio da parte della procura milanese - pm è Isabella Samek Lodovici - per il prossimo 22 dicembre di fronte al tribunale del capoluogo lombardo in composizione monocratica.

Interpellato dall'ANSA, Leonardo Piastrella, difeso dall'avvocato Claudio Breda del foro di Roma, si dice "fiducioso nella giustizia". "Anche questa volta - aggiunge - spero di far presente di non aver recato alcun danno reale d'immagine e di far valere il mio diritto di satira. La realtà è che la smentita era diventata virale, a differenza della falsa notizia. E che nel tempo mi sono scusato più volte e messo a disposizione per risolvere la questione. Speriamo che ci sia comprensione piena, visto che il danno arrecato è stato oggettivamente inesistente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA