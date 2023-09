Champions: Inter torna in campo, la Real Sociedad nel mirino

L'Inter torna in campo per prepararsi alla sfida contro la Real Sociedad nell'esordio stagionale in Champions League di mercoledì sera a San Sebastian. I nerazzurri, dopo il giorno libero di domenica lasciato dal tecnico Simone Inzaghi in seguito alla vittoria per 5-1 nel derby contro il Milan, si sono allenati infatti oggi ad Appiano Gentile: domani prevista la partenza per la Spagna dopo la seduta mattutina, con conferenza stampa e primo assaggio del terreno di gioco in serata.

Si va verso la conferma in larga parte della squadra vista sabato nella stracittadina, nonostante scalpitino i vari Pavard e Frattesi: possibile comunque qualche cambio tra i titolari, con un turnover più importante che dovrebbe essere riservato alla gara di domenica prossima contro l'Empoli.



