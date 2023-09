Micam, Mipel, TheOne in Fiera il Made in Italy di eccellenza

Una panoramica di grandi eccellenze che raccontano storie di materia prima, di macchinari e di collezioni tra innovazione, tendenze e possibilità di business quella che ha aperto oggi in Fiera Milano con tre importanti manifestazioni. Si tratta di Micam, Salone internazionale delle calzature, Mipel, Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda e TheOneMilano, Salone dell'Outerwear e dell'Haute à-Porter.

Per l'inaugurazione è arrivato anche un messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha ricordato come la moda, e le calzature in particolare, 'sono uno splendido ambasciatore del nostro Paese in tutti gli angoli del Pianeta'. Il settore ha portato in Fiera 1024 brand di cui 504 dall'estero, mentre per Mipel sono oltre 200 e TheOne, più di nicchia, ha dedicato questa edizione 'al ponte fra Italia e Cina due storie di manifattura e di creatività che dimostrano di poter colloquiare'. Le tre manifestazioni resteranno aperte fino al 20 settembre.

Le collezioni presentate sono quelle della prossima primavera/ estate. già da oggi gli stand sono stati visitati da migliaia di operatori con una grande affluenza di buyers dall'estero. Ne sono attesi, calcolando anche gli altri eventi di questi giorni, come Homi Fashion&Jewells e Lineapelle, oltre 45.000.



