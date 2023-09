Cinquemila visitatori al Belvedere di Palazzo Lombardia

Cinquemila persone si sono messe in coda oggi per visitare il belvedere al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia, a Milano. Si tratta della seconda apertura dopo la pausa di agosto, che conferma i numeri della scorsa settimana.

. "Una notizia che ci fa molto piacere - ha detto il governatore Attilio Fontana - perché ho sempre ritenuto che questo Palazzo sia la casa di tutti i lombardi e più in generale di chi vuole vivere un'esperienza unica, apprezzando il fantastico panorama che si può ammirare da oltre 160 metri d'altezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA