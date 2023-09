Calcio: Palladino, speravo a questo punto di avere 6 punti

Con 4 punti dopo quattro partite, Raffaele Palladino confessa di essere indietro rispetto alla tabella di marcia che si era prefisso. "Speravo di avere 6 punti", confessa il tecnico del Monza. "Lo trovo normale, gli scontri diretti li voglio vincere. Ma oggi credo che abbiamo giocato la partita perfetta, probabilmente la migliore da che sono qua. Sento l'aspettativa dell'ambiente, segno che si vuole alzare sempre l'asticella. Ma io sono sempre molto equilibrato".

"Abbiamo fatto 25 tiri in porta e non siamo riusciti a fare gol" sottolinea dopo l'1-1 con il Lecce: "Anche oggi mi sarebbe piaciuto vedere più cattiveria e convinzione. Ci dovremmo preoccupare se non arrivassimo lì davanti, ma le occasioni le abbiamo create. Questa settimana ho fatto calciare molto in porta i ragazzi - dice il mister -. Mi piacerebbe portare al gol sia gli attaccanti che i quinti, come nelle altre zone di campo.

Ci manca un pizzico di lucidità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA