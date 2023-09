Calcio: Palladino, 'non è l'Europa l'obiettivo del Monza'

Non è un posto in Europa, sfiorata lo scorso anno, l'obiettivo del Monza. Palladino lo dice chiaramente dopo l'1-1 con il Lecce: "Assolutamente no. Ma non perché io non ci creda. Semmai perché è un campionato complicato e il nostro obiettivo sarà sempre la salvezza. Una volta acquisita questa, potremo pensare al resto. Ma vediamo che le medio-piccole fanno punti e lì dietro ci sarà un costante saliscendi", prosegue Palladino. "Lasciamo stare l'Europa, vedremo più avanti", aggiunge.



