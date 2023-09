Nuoto: Gran fondo del Naviglio, sabato la 10/a edizione

Sono oltre 100 gli atleti iscritti alla Gran Fondo del Naviglio in programma il 9 settembre a Milano. Due le distanze previste nelle acque del Naviglio Grande: la 14 km con partenza da Gaggiano e la 2 km con partenza dalla Canottieri San Cristoforo. Mancherà invece la 24 km con partenza da Cassinetta a causa del prolungato periodo di siccità che si è protratto sino a maggio. L'arrivo è previsto nella suggestiva cornice della Darsena con base logistica presso la sede dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia.Saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più 'grande' e più 'giovane' di ogni singola categoria.

Questa edizione è promossa come sempre dall'Associazione Terre dei Navigli Sport e Natura con il supporto operativo della Canottieri San Cristoforo, ed è patrocinata da Champions for Change e dal Consorzio Est Ticino Villoresi. I co-organizzatori sono due: la stessa Canottieri San Cristoforo, storico punto di partenza della 2 km, e l'Associazione Caf, il Charity Partner con cui si conferma il sodalizio avviato dal 2016.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto 'Bimbi sani grazie al pediatra di Comunità', che garantisce la presenza nei luoghi di accoglienza di un professionista in grado di supportare il delicato lavoro di cura svolto dall'equipe psico-educativa dell'Associazione Caf con bambini che hanno subito deprivazioni.

La Gran Fondo del Naviglio è nata nell'agosto del 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese. È una manifestazione sportiva non agonistica per veri nuotatori ma che cercano l'atmosfera di una gara "come una volta".



