Ultraleggero si schianta nel Milanese, grave il pilota

Incidente intorno alle 18 al Campo Volo Baia del Lupo di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, dove un aereo ultraleggero si è schiantato. A bordo vi era soltanto il pilota di 62 anni che, secondo i primi accertamenti, stava provando il velivolo. Il cedimento improvviso di un carrello gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo prima ancora di alzarsi in volo. Rimasto incastrato tra le lamiere, l'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Pioltello e al personale del 118. Il 62enne è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA