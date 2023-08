L'Inter batte 4-2 l'Egnatia in amichevole

L'Inter chiude il precampionato battendo per 4-2 gli albanesi dell'Egnatia nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A. I nerazzurri sono andati sotto con una rete di Dwamena dopo 6', trovando il pareggio con Barella a inizio ripresa. Dopo il nuovo vantaggio degli albanesi firmato da Medeiros con un cucchiaio su rigore, gli uomini di Simone Inzaghi hanno ribaltato il risultato nel finale con una doppietta di Lautaro Martinez (la seconda rete su rigore) e la rete del definitivo 4-2 firmata dal classe 2005 Stabile. L'Inter esordirà in campionato contro il Monza sabato 19 agosto a San Siro.



