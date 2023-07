Gerry torna testimonial di Riso Scotti, spot per la pasta Venere

Gerry Scotti torna sugli schermi come testimonial di Riso Scotti, portando avanti la storica collaborazione che esattamente 30 anni diede il via a "due storie straordinarie". Come ricorda Angelo Dario Scotti, presidente e amministratore delegato dell'azienda italiana, "la prima pubblicità" del brand "fu con Gerry Scotti e una delle sue prime fu con noi. Lui stava cominciando a diventare famoso e noi demmo un'accelerazione perché aumentammo la sua notorietà. Al tempo stesso, anche noi cominciavamo a diventare famosi e Gerry Scotti fece da acceleratore al nostro marchio. Due storie straordinarie - sottolinea -, che si sono evolute in un modo straordinario, senza mai problemi né scandali". Nello spot, che andrà in onda a partire da domenica, il conduttore rappresenterà la pasta Venere, ultimo prodotto lanciato dall'azienda con sede a Pavia, pronto ad "entrare nel mercato di massa della pasta come specialità per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori". Perché in un contesto in cui "è indubbio il forte cambiamento in atto dei consumi, se un'azienda non si adatta e non si evolve, rimane indietro".



