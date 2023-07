Ministro Giorgetti incontra le imprese a Palazzo Lombardia

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Sostenere l'accesso al credito delle imprese in un contesto caratterizzato da una politica 'rialzista' della Bce in materia di tassi di interesse e avanzare una riforma fiscale che porti ad un sistema semplificato e orientato alla crescita economica. Sono alcune delle istanze presentate dai rappresentanti del sistema imprenditoriale lombardo durante un incontro a Palazzo Lombardia con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Tra le altre richieste anche valorizzare le filiere e sviluppare politiche di sviluppo dell'industria, del commercio e dell'artigianato che tengano conto dello specifico sistema imprenditoriale della Lombardia. Erano presenti, tra gli altri, rappresentanti regionali di Confindustria, Confapindustria, Confimi, Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione.

Un confronto voluto dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e a cui ha preso parte anche il governatore Attilio Fontana: ""È sempre importante - ha detto Giorgetti - avere un confronto diretto con l'economia reale, con i problemi specifici e con quello che ci racconta la realtà quotidiana".

"La voce della Lombardia, Regione oggettivamente trainante - ha aggiunto - è particolarmente importante perché in qualche modo segnala anticipatamente quello che potrà accadere in futuro".

Soddisfatto anche Fontana, che ha sottolineato come la presenza di Giorgetti sia "un'ulteriore conferma dell'importanza del 'sistema lombardo'". La presenza del ministro, infatti, conferma "la centralità" della Regione come motore economico d'Italia, che porta al tavolo un sistema imprenditoriale "compatto e che parla con una voce univoca". Apprezzato in tal senso dalle associazioni anche il lavoro di Guidesi "impostato sull'ascolto".

"Con la sua presenza - hanno spiegato i rappresentanti delle associazioni presenti - Giorgetti conferma il ruolo strategico che riveste il sistema lombardo nel contesto europeo". (ANSA).