Milano prima città in Italia per la mobilità pulita

(ANSA) - BRUXELLES, 03 LUG - E' Milano la prima città italiana per mobilità condivisa ed elettrica secondo la classifica 2023 delle 'Clean Cities' europee. Il capoluogo lombardo è al settimo posto su 42 centri urbani censiti con i criteri della mobilità alternativa, con un punteggio del 58%. Il risultato è la media di indicatori come la disponibilità di bici, monopattini elettrici e auto elettriche condivisibili ogni mille abitanti, colonnine elettriche ogni mille abitanti, e la percentuale di bus a zero emissioni sul totale della flotta del trasporto pubblico. Prime in Europa sono Copenaghen (87%) e Oslo (81%). Torino è la seconda città italiana, al sedicesimo posto (41%), Roma è al ventottesimo (26%), Napoli al trentaquattresimo (16%). Tra le città europee, Parigi è terza e Bruxelles undicesima, ma - indica la nota di accompagnamento della classifica - scenderanno in graduatoria a causa delle limitazioni in arrivo sui monopattini elettrici, a partire dall'autunno per la capitale francese e dal prossimo anno per quella belga. (ANSA).