Autocisterna si ribalta sulla A8, svincolo bloccato per ore

(ANSA) - VARESE, 30 GIU - Sono durate diverse ore le operazioni di recupero di una grossa autocisterna adibita al trasporto di sostanze chimiche non pericolose che si è ribaltata sul raccordo A8 - SS 336 in direzione Milano Malpensa, questa mattina. Ferito lievemente l'autista che ha perso il controllo del mezzo.

La parte posteriore della grossa cisterna è scivolata sulla massicciata esterna della caserma Nato di Solbiate Olona (Varese). Chiuso fino alle 17 il raccordo tra la A8 e la SS 336 in direzione Malpensa e tra la 336 da Malpensa direzione Varese.

I vigili del fuoco hanno dovuto attendere l'arrivo di una gru per procedere alla messa in sicurezza della zona. Al momento resta temporaneamente chiuso il raccordo A8 (da Milano) verso Malpensa e sono in corso le operazioni di ripristino. (ANSA).