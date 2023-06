Incidente in A4, morta terza donna, era di Genova

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - È morta Loredana Inturri, 49 anni, coinvolta giovedì scorso in un'incidente avvenuto sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Il tamponamento è avvenuto fra tre mezzi pesanti e due automobili, due le persone decedute immediatamente: una donna di 86 anni e una di 49 anni. Inturri era stata trasferita con gravi politraumi all'ospedale di Monza.

Loredana Inturri viveva al Cep di Genova, dove per anni ha lavorato come commessa nel panificio dei suoi suoceri, di fronte alla farmacia. Inturri lascia un figlio. A bordo della Citroen su cui viaggiava c'era anche un'altra donna G.A, che è rimasta schiacciata tra i due camion ed è ricoverata in gravissime condizioni al san Carlo di Milano. (ANSA).