Varzi, protagonista il salame dop nella due giorni di festival

MILANO, 09 GIU - Fine settimana goloso al Castello Malaspina per il Festival del Salame di Varzi Dop. Un'indiscussa cornice storica in uno dei Borghi medievali più belli d'Italia: l'evento avrà luogo infatti a Varzi il 10 e 11 giugno, e celebra il rinomato salame che è vanto del territorio del Pavese e della regione.

Sabato 10 giugno, nel Castello privato di Varzi, si terrà un convegno dedicato alla promozione e salvaguardia della dop, che approfondirà temi come la tradizione, la sostenibilità e la qualità nutrizionale del Salame di Varzi. Durante l'evento, sarà proiettato un docufilm che racconta la storia e la produzione di questo pregiato salame. Domenica 11 giugno, il percorso "Il Girone dei Golosi" permetterà ai visitatori di esplorare le Cantine Storiche, autentiche gemme architettoniche dove il salame viene stagionato. Saranno proposti laboratori e degustazioni che consentiranno di scoprire i segreti di questo prodotto. Inoltre, il Castello Malaspina ospiterà delle masterclass che offriranno l'opportunità di assaggiare il Salame di Varzi in abbinamento ai vini delle Denominazioni locali, promuovendo le eccellenze del territorio.

L'evento si propone di valorizzare la tradizione enogastronomica e di offrire un'esperienza di rilievo ai partecipanti.

Il presidente del Consorzio Tutela del Salame di Varzi, Fabio Bergonzi, rimarca le tappe di valorizzazione della dop attraverso eventi di rilievo come la partecipazione a Tutto Food a Milano e, appunto, il festival di questo weekend.