Scoperta una boutique del falso in provincia di Como

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Aveva allestito una vera e propria boutique del falso nel suo appartamento di Rovellasca, in provincia di Como, e da lì, tramite l'offerta di abiti e accessori su una serie di pagine online, serviva i clienti inviandogli a domicilio la merce ordinata. La donna, che percepiva in passato il reddito di cittadinanza di cui ora dovrà rendere conto, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como, coordinata dalla Procura, e denunciata per contraffazione, ricettazione e, appunto, per l'indebita percezione del sussidio.

Il negozio di false griffe era pubblicizzato da annunci sul web che consentivano di scegliere il prodotto, la taglia e di ricevere informazioni per il pagamento e poi gli abiti a domicilio. La Guardia di Finanza ha perquisito l'abitazione e ha sequestrato circa 500 capi e la documentazione che la donna conservava sull'attività svolta.

Gli incassi, che secondo la ricostruzione ammontano a 14mila euro nell'ultimo periodo, saranno ora sottoposti alla normale tassazione per Iva e Irpef. (ANSA).