La birra è un volano della filiera agroalimentare italiana

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - La birra consumata nei bar e nei ristoranti è un volano per la filiera agroalimentare italiana e le eccellenze del made in Italy. Lo rileva una ricerca Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork che racconta i consumi di birra nell'Ho.Re.Ca con un campione di 1000 consumatori e 100 professionisti del fuoricasa.

Non solo lo scorso anno fuoricasa e birra sono cresciuti insieme (al +39% dei consumi agroalimentari fa eco il +21% di quelli della birra). Ma quando al ristorante, in pizzeria, al pub si ordina una birra, 8 volte su 10 viene accompagnata dal cibo della tradizione agroalimentare italiana: dalla pizza, al tagliere per un aperitivo o un secondo di carne o pesce.

La birra è quindi traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nel fuoricasa che, stime Nomisma/Istat, nel 2022 vale quasi 90 miliardi (89,7). Infatti nonostante l'inflazione gli italiani non rinunciano alla convivialità fuoricasa che nel 2022 è cresciuta ed è tornata ai livelli del pre Covid. Secondo gli addetti ai lavori dell'Ho.Re.Ca., negli ultimi due anni il consumo di prodotti agroalimentari di alta qualità nei locali italiani è aumentato (44%). Quello delle bevande invece registra il +53%.

"E' la prima volta che vengono collegati in una ricerca il mondo dell'Ho.Re.Ca, della birra e della filiera agricola - ha spiegato Alfredo Pratolongo, presidente di Fondazione Birra Moretti -, ed è molto importante perché parliamo di quello che c'è dietro ciò che produciamo tutti i giorni. Nella filiera della birra c'è tracciabilità, sostenibilità, attenzione enorme alle materie prime". La birra, poco o per nulla alcolica, in Italia è al centro della socialità visto che viene bevuta soprattutto a pasto, nel segno di un consumo responsabile. E i produttori sostengono la curiosità degli italiani con birre per ogni occasione. "E' il caso di Heineken Italia - ha commentato Pratolongo - che ha investito su marchi locali legati al territorio. Un percorso cominciato con Birra Moretti, passando per Ichnusa fino a Birra Messina, nate come icone regionali e adesso diventate birre amate da tutti gli italiani." (ANSA).