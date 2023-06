Il Ceresio 'si tinge di giallo' per il festival 2023-2024

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - E' tutto pronto per l'edizione 2023-2024 di "Ceresio in Giallo", concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, nato da un'idea di Carla De Albertis e Jenny Santi.

L'edizione 2022-2023, aveva visto 512 opere in gara tra edite e inedite e la vittoria assoluta del giallista ticinese Andrea Fazioli. Questa mattina a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, insieme ai membri del Comitato del Ceresio in Giallo è stato dato il via alle iscrizioni e sono state presentate le novità di questa edizione. Il concorso, a partecipazione gratuita, conferma tutte le macro sezioni: romanzi editi, racconti inediti di ambientazione lacustre, Gialli nel cassetto e Giallo Junior; confermato anche il Premio alla Carriera mentre entra la nuova sezione letterario-fotografica "Il Giallo in una frase", concorso rivolto al più vasto pubblico di lettori e non, chiamati a fotografare libri, di cui almeno un giallo/thriller/noir o poliziesco, disposti in modo da formare una frase di senso compiuto.

Tra le novità di quest'anno anche il Premio speciale "Regio Insubrica" per il racconto con la migliore ambientazione in una località di lago dell'area insubrica (Canton Ticino, Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola). Le Giurie del concorso, di assoluta qualità ed esperienza, sono composte da rappresentanti dell'Accademia della Crusca, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.

Per romanzi e racconti delle quattro sezioni la scadenza è lunedì 16 ottobre 2023, mentre per la sezione letterario-fotografica la scadenza è il 31 marzo 2024.

Un contributo pari ai diritti che gli autori vincitori cedono sarà devoluto all'asilo Azzaroli di Sant'Agata sul Santerno, nel Ravennate, distrutto dall'alluvione per la ricostituzione del patrimonio librario andato perduto. Questo contributo si sommerà a una donazione del Comitato organizzatore.