120anni in movimento,podcast racconta Automobile club Milano

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - L'Automobile Club Milano festeggia i suoi primi centoventi anni e si dedica la miniserie di podcast, in cinque episodi, dal titolo "120 anni in movimento".

Ideata dal presidente di AC Milano Geronimo La Russa, la miniserie suddivisa in quattro puntate per altrettante epoche, a cui se ne aggiunge una interamente dedicata all'Autodromo Nazionale di Monza e al motorsport, narra l'evoluzione dell'Ente che con oltre 40 mila soci è una delle più grandi associazioni della provincia.

Tutto ha avuto inizio la sera del 3 giugno 1903 quando, per promuovere le esigenze fondamentali del nuovo e rivoluzionario mezzo di trasporto apparso negli ultimi anni dell'Ottocento, un gruppo di pionieri dell'auto fonda l'Automobile Club Milano. In oltre un secolo di vita milioni di automobilisti sono diventati soci del Club milanese che ha sviluppato la sua attività su tre grandi filoni: tutela dell'automobilista, prestazione di servizi e assistenza, organizzazione di gare automobilistiche.

Scritta dai giornalisti Paolo Matteo Cozzi e Umberto Zapelloni, la miniserie ripercorre lo straordinario viaggio, dagli albori dell'automobilismo all'odierna mobilità. Il podcast è disponibile su Aci Radio, sulla App e sulle principali piattaforme streaming. (ANSA).