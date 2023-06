Consiglio Lombardia boccia partecipazione a Milano Pride

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il Consiglio regionale della Lombardia boccia, con 43 voti contrari e 23 favorevoli, la mozione per delegare un rappresentante dell'Aula a partecipare, indossando la fascia istituzionale, al Milano Pride 2023 in programma il prossimo 24 giugno. Il 'no' di oggi arriva dopo che l'Ufficio di presidenza aveva già negato il patrocinio all'evento lo scorso 9 maggio.

Nel testo, a prima firma del consigliere di Patto Civico Luca Paladini, si chiedeva "analogamente a quanto deliberato nel 2022" una partecipazione istituzionale alla manifestazione "al fine di ribadire l'impegno di Regione Lombardia volto a superare qualsiasi forma di discriminazione e disuguaglianza, promuovendo il pieno rispetto della dignità umana, per una società più giusta, più equa e inclusiva" (ANSA).