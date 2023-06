Champions: Guardiola avverte il City 'l'Inter è un top team'

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - "Affronteremo un top team, sarà una finale piena di difficoltà". Prudente, ma anche fiducioso e ottimista, Pep Guardiola mette in guardia i suoi giocatori sul valore dell'Inter, prossimo avversario nella finale di Champions League, sabato a Istanbul. "Sono molto grato per quello che i giocatori hanno fatto fin qui - le parole del tecnico catalano nel media-day organizzato dal Manchester City -, ma ogni finale è una partita completamente differente. Dovremo capire che partita giocare perché ci attendono tantissime difficoltà. Non è facile superare il sistema difensivo dell'Inter. Dovremo avere un gran ritmo, ma anche essere pazienti, perché più passa il tempo e più può aumentare la tensione".

Nonostante il City appaia nettamente favorito, secondo l'unanimità dei pronostici dei bookmakers inglesi, Guardiola ha speso parole di elogio per la squadra di Simone Inzaghi. "Chi sottovaluta l'Inter sbaglia perché è una squadra abituata a controllare le partite in Italia, e noi dovremo anche difenderci molto bene. È una finale contro una squadra top. Ho fiducia e sono ottimista ma nello stesso tempo sono consapevole delle difficoltà che ci attendono e delle qualità dei nostri prossimi avversari", ha aggiunto Guardiola. (ANSA).