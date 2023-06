Milan: Maldini e Massara via, manca solo l'ufficialità

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Mancherebbe solo l'ufficialità per il sollevamento dell'incarico di Paolo Maldini e Frederic Massara da direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del Milan. Nelle scorse ore, dopo l'incontro in mattinata con Gerry Cardinale, era emersa una significativa distanza tra il numero uno di RedBird e i due dirigenti. Distanza che non solo non si è colmata ma che, proprio in serata, pare divenuta impossibile da ricucire. (ANSA).