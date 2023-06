In un vivaio per fare razzia di bambù, sei arrestati

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Hanno rubato piante di bambù per 2600 euro ma sono stati bloccati a Gudo Visconti (Milano), dai carabinieri i quali hanno arrestato sei persone per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Gli arrestati sono tre uomini e tre donne, tutti cinesi, tra i 38 e i 59 anni, incensurati. Prima i militari hanno trovato due coniugi di 55 e 59 anni che erano entrati nel terreno e, dopo aver reciso la rete, stavano asportando alcune piante.

Hanno poi trovato altre quattro persone: due uomini e due donne.

La refurtiva, radici e piante di bambù, è stata recuperata e restituita al proprietario.

Durante l'intervento sono stati sequestrati due coltelli utilizzati dagli arrestati e, per questo, è stato contestato loro il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

