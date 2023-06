Fanno una rapina in zona Navigli davanti ai CC, arrestati

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Tre ragazzi sono stati arrestati questa notte dai Carabinieri a Milano dopo che hanno rapinato un ventitreenne nella zona dei Navigli.

Dopo l'una in corso di porta ticinesi i carabinieri della compagnia Duomo hanno visto i tre - un egiziano di 23 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, e due marocchini di 18 e 28 - avvicinarsi a un gruppo di ragazzi, prenderne uno alle spalla, strappargli la collana e sfilargli un paio di occhiali da sole di marca da 450 euro.

Quando si sono accorti dei militari sono scappati. I carabinieri li hanno però inseguiti: uno, il 28enne, è stato trovato in via Vetere nascosto sotto una macchina parcheggiata con ancora addosso gli occhiali rubati. Gli altri due sono stati bloccati nel Parco delle Basiliche dove cercavano di nascondersi tra la vegetazione. Collana e occhiali sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre i tre rapinatori sono stati portati a San Vittore. (ANSA).