A Sant'Antimo il funerale di Giulia, preghiera a ogni messa

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Saranno celebrati a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, i funerali di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago, nel Milanese. Saranno quindi nella cittadina dove vive la sua famiglia e dove Giulia è cresciuta.

"Quasi certamente andrò anche io - ha spiegato la sindaca di Senago Magda Beretta - e ne approfitterò anche per portare alla famiglia tutti i messaggi e le lettere che in molti stanno lasciando, non solo cittadini di Senago, sul luogo dove è stato ritrovato il corpo".

In tutte le messe celebrate domani, domenica, nelle due parrocchie di Senago, nella preghiera dei fedeli ci sarà un pensiero dedicato a Giulia. "Ne ho parlato poco fa con il parroco don Sergio Grimoldi - ha spiegato Beretta .- Sarà un momento di ricordo sia nella parrocchia di Santa Maria Nascente, che in quella della frazione Castelletto". A Senago sarà inoltre proclamato il lutto cittadino (dopo quelli dell'1 e 2 giugno), il giorno dei funerali.

Davanti ai box, dietro il quale è stata trovata Giulia, si è formato un vero e proprio santuario, tra peluche, palloncini, fiori, lettere. Un altro punto di raccolta di queste testimonianze è la panchina rossa contro la violenza sulle donne, dove il primo giugno si è svolto anche un momento di raccoglimento, presenti i genitori, la sorella e il fratello di Giulia. (ANSA).