Leao rinnova con il Milan fino al 2028

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - "Sono contento, speriamo di fare grandi cose in futuro, l'anno prossimo vogliamo vincere tante cose importanti. Ma ora testa al Verona". Queste le prime parole pronunciate da Rafael Leao fuori Casa Milan, dove si era recato poco più di un'ora prima per rinnovare il proprio contratto con il club rossonero.

Leao si era presentato in sede con la nuova maglia del Milan, che debutterà proprio domani nella sfida interna con i veneti.

Per il portoghese prolungamento al 2028, con 5 milioni di euro e bonus progressivi durante l'anno. (ANSA).