La ceca Pff sale al 15% della tedesca Prosieben, tallona Mfe

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Il gruppo ceco Ppf di Renata Kellnerova ha aumentato al 15,04%, in azioni e strumenti derivati, la propria quota in Prosieben, la tv tedesca che ha come primo azionista Mfe della famiglia Berlusconi.

"La nostra crescente partecipazione in ProSiebenSat.1 dimostra che Ppf è un investitore di lungo termine e di supporto" ha dichiarato Didier Stoessel, chief investment officer della società ceca, che a marzo aveva superato la soglia del 10% dell'azienda televisiva tedesca.

Mfe, la holding olandese del gruppo Mediaset, a maggio si era portata al 29,7% dei diritti di voto e al 28,87% del capitale di Prosieben. (ANSA).