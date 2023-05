Le aziende italiane in Arabia Saudita con Promos e Ice

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Sono circa cento gli incontri d'affari della missione imprenditoriale di undici aziende italiane in Arabia Saudita, organizzata da Promos Italia con la collaborazione dell'ufficio ICE - Agenzia di Riyadh, che si chiude oggi.

Le imprese partecipanti sono dei settori agroalimentare, meccanica, cosmetica, moda e arredo e design. Si tratta della quinta missione in Arabia Saudita organizzata da Promos Italia da settembre 2022, con il coinvolgimento di 61 imprese, in vista della prossima missione a Riyadh, dal 10 al 12 settembre, dedicata alla filiera arredo, interior design, sistema casa e contract&hospitality in occasione della fiera di settore Index & The Hotel Show Saudi 2023. "La Penisola Araba - commenta Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia, che, in questi giorni, ha incontrato il Viceministro per lo Sviluppo del Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita, Fahad Jamal Alnaeem - , è un'area di forte e crescente interesse per le imprese italiane e per il loro business, per questo motivo dal 2020 ad oggi abbiamo organizzato 47 iniziative, che hanno coinvolto centinaia di imprese italiane e sottoscritto un Memorandum of Understanding con la Kuwait Chamber of Commerce, nel 2020 e con la Dubai Chamber of Commerce, nel 2021". (ANSA).