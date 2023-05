A 13 anni guida l'auto della mamma e si schianta

(ANSA) - BRESCIA, 31 MAG - A 13 anni si è messo al volante dell'auto della mamma, è partito con la portiera aperta, ha perso il controllo della vettura in retro e si è schiantato contro la vetrina di un negozio. E ora il ragazzino rischia l'amputazione di un piede. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Pavone Mella, in provincia di Brescia.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava pulendo l'auto con la madre e quando la donna si è allontanata si è messo al volante uscendo dal garage e immettendosi su via Vittorio Emanuele, una delle strade più trafficate del paese, che era incredibilmente deserta al momento dell'incidente. Il minore è stato trasportato in ospedale. (ANSA).