Al via campagna Ats Bergamo per promuovere screening tumori

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Al via la campagna di comunicazione per promuovere e sostenere l'adesione della cittadinanza agli screening oncologici: per sei mesi Ats Bergamo proporrà una serie di azioni di promozione e sensibilizzazione sotto lo slogan 'Screening perché aspetti? #Cancrozero'. Per l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, "le politiche di prevenzione sono fondamentali per affrontare e risolvere le problematiche del nostro Paese, non solo nel settore sanitario, ma anche in altri comparti: mettere in piedi serie attività di prevenzione è il miglior modo per arginare i problemi ed evitare che diventino criticità ed è un principio valido non solo in campo sanitario ma anche ad altre problematiche: ad esempio alle calamità naturali".

L'assessore rende noto che è nelle intenzioni di Regione Lombardia "estendere questo progetto su tutto il territorio regionale". Nell'ambito dell'iniziativa sono previsti eventi dedicati, contest scolastici con studenti e famiglie, messaggi e grafiche nei bus delle linee di trasporti urbani e sulle piattaforme social, comunicazioni attraverso media e tv locali e testimonianze video dei cittadini. (ANSA).