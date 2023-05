Tra i morti la compagna dello skipper, vivevano sulla barca

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Sono due uomini e due donne le persone morte nell'incidente nautico avvenuto durante il maltempo ieri nel tardo pomeriggio sul lago Maggiore. Si tratta di una cittadina russa, di un israeliano, di un'italiana e un italiano. Fra di loro c'è la compagna dello skipper. Anya Bozhkova, 50 anni, russa, salvo invece Claudio Carminati, italiano di 53 anni, proprietario della 'Goduria', la house boat che ieri sera si è capovolta sul lago Maggiore a Sesto Calende (Varese). A raccontarlo è una loro conoscente, arrivata sul posto sperando non si trattasse di loro. "Speravo non fossero proprio loro, ma purtroppo è così", ha detto con la voce rotta dal pianto, "vivevano a bordo, era la loro casa". Il ministero degli Esteri a Gerusalemme ha confermato che tra le 4 vittime dell'incidente nautico sul Lago Maggiore c'è anche un cittadino israeliano "di 50 anni". "La famiglia - ha proseguito - è stata informata".

Il battello su cui si trovavano le 4 vittime con altre venti persone - fra turisti e membri dell'equipaggio - si è capovolto al largo di Lisanza (Varese) durante il maltempo che ha colpito la zona del lago Maggiore ieri nel tardo pomeriggio.

I naufraghi sono stati soccorsi da altre barche o sono arrivati a riva a nuoto. Almeno 5 sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. Uno dei corpi è stato trovato nel relitto dell'imbarcazione, a una quindicina di metri di profondità.

L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettuava sul lago servizi di accompagnamento per turisti.

